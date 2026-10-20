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Maharajganj News: ओवरलोड बालू लदे ट्रक को एआरटीओ ने किया सीज

Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
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Action by police and transport department causes stir among business owners
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के गोरखपुर-महराजगंज मार्ग पर ओवरलोड बालू लदे ट्रक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने ट्रक को पकड़कर थाने पहुंचाया। एआरटीओ मनोज कुमार ने जांच के बाद उसे सीज कर दिया।
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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर-महराजगंज मार्ग पर पिपरपाती के पास बालू लदा एक ट्रक गुजर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने ट्रक को रोककर जांच की। जांच में ट्रक पर निर्धारित क्षमता से अधिक बालू लदा होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ट्रक को थाने ले गई और परिवहन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर एआरटीओ मनोज कुमार ने थाने पहुंचकर ट्रक की जांच की और ओवरलोडिंग के मामले में सीज कर दिया। विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से वाहन चालकों में अफरा-तफरी का माहौल रहा।
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इस संबंध में एआरटीओ मनोज कुमार ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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