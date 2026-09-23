Maharajganj News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त बिहार के सिवान से गिरफ्तार

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परतावल। श्यामदेउरवां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त ट्विंकल उर्फ पिंकल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 13 अगस्त को पिकअप से 4,350 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने उसे बिहार के सिवान जिले से गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त कुरमौता थाना नौतन, जिला सिवान, बिहार का निवासी है। पूछताछ में सामने आया था कि 13 अगस्त को श्यामदेउरवां पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने परतावल-पिपराइच मार्ग पर बसहिया मोड़ के पास एक पिकअप को रोककर तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। पिकअप के डाले में रखी प्लास्टिक की बोरी से कुल 4,350 एम्पुल बरामद हुए थे।मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान गोविंद प्रसाद ने पुलिस को बताया था कि वह बिहार निवासी ट्विंकल उर्फ पिंकल से व्हाट्सएप के माध्यम से नश के इंजेक्शन खरीदता था। इसके बाद इंजेक्शनों को नेपाल ले जाकर ऊंचे दाम पर बेचता था। इसी आधार पर पुलिस ने ट्विंकल मामले में वांछित किया गया था।पुलिस ने इस मामले में पहले सचिन पुत्र रमेश निवासी जमुईकला, जाकिर हुसैन पुत्र किताबुल्लाह निवासी लोहरौली और गोविन्द प्रसाद पुत्र भोली प्रसाद निवासी जमुईकला, थाना ठूठीबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन, 3,110 रुपये नकद और पिकअप भी बरामद हुए।एसओ महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।