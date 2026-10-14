Maharajganj News: खड़े ट्रेलर से टकराई बाइक, युवक की मौत, दूसरा घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:15 AM IST
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सोनौली। कोतवाली क्षेत्र के कुनसेरवा बाइपास स्थित सर्विस रोड पर सोमवार रात करीब 11 बजे सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, नौतनवा के मौलाना आजाद नगर निवासी हरि और सुभाष नगर निवासी अभिषेक कुमार सोमवार रात बाइक से सोनौली की ओर जा रहे थे। कुनसेरवा बाइपास के पास सर्विस रोड पर खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सोनौली पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां हरि को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घायल अभिषेक को परिजन बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले गए।
कोतवाल विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, नौतनवा के मौलाना आजाद नगर निवासी हरि और सुभाष नगर निवासी अभिषेक कुमार सोमवार रात बाइक से सोनौली की ओर जा रहे थे। कुनसेरवा बाइपास के पास सर्विस रोड पर खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सोनौली पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां हरि को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घायल अभिषेक को परिजन बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले गए।
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कोतवाल विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।