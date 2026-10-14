Maharajganj News: खड़े ट्रेलर से टकराई बाइक, युवक की मौत, दूसरा घायल

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, नौतनवा के मौलाना आजाद नगर निवासी हरि और सुभाष नगर निवासी अभिषेक कुमार सोमवार रात बाइक से सोनौली की ओर जा रहे थे। कुनसेरवा बाइपास के पास सर्विस रोड पर खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सोनौली पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां हरि को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घायल अभिषेक को परिजन बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले गए।कोतवाल विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।