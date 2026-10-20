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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A youth committee was elected during a meeting held at the camp office located at the Municipal Council.

Maharajganj News: बागेश्वर अध्यक्ष अमित महामंत्री बने

Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
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A youth committee was elected during a meeting held at the camp office located at the Municipal Council.
महराजगंज। संयुक्त व्यापारी मोर्चा ने संगठन विस्तार के क्रम में अपनी युवा इकाई की घोषणा की है। सोमवार को नगर पालिका परिषद स्थित कैंप कार्यालय में हुई बैठक में युवा कमेटी चुनी गई।
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इसमें बागेश्वर सिंह को जिलाध्यक्ष, अमित पासवान को महामंत्री, शिवशंकर जायसवाल को उपाध्यक्ष, तन्मय को कोषाध्यक्ष, विकास यादव व रितेश साहनी को डिजिटल प्रचार-प्रसार अधिकारी चुना गया। इस मौके पर दामोदर गोयल, श्रीकृष्ण कसौधन, कृष्ण मोहन गुप्त आदि माैजूद रहे।
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