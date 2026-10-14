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Maharajganj News: सभासद उप चुनाव में 51 फीसदी ने किया मतदान

Wed, 14 Oct 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:40 AM IST
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A total of 1,581 voters participated in the voting process.
महाराजगंज। शिवनगर वार्ड में सभासद पद के लिए हुए उप चुनाव में कुल 51.05 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह मतदान मंगलवार को हुआ। प्राथमिक पाठशाला शिवनगर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी उपस्थिति दर्ज की गई।
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प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, शिवनगर वार्ड में कुल 3097 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें 1620 पुरुष और 1477 महिला मतदाता शामिल थे। कुल 1581 मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मतदान प्राथमिक पाठशाला शिवनगर के तीन अलग-अलग कक्षों में संपन्न हुआ। यह उप चुनाव सभासद पद के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव में पांच प्रत्याशी मैदान में थे।
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मतदान प्राथमिक पाठशाला शिवनगर के कक्ष संख्या-1 में सर्वाधिक 59.79 फीसदी मतदान हुआ, जहां 614 वोट पड़े। कक्ष संख्या-2 में 52.31 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, जिसमें 577 मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं, कक्ष संख्या-3 में 40.33 फीसदी मतदान हुआ और 390 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं शिवनगर वार्ड में कुल 3097 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें 1620 पुरुष मतदाता और 1477 महिला मतदाता शामिल थे।
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