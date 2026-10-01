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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A teenager sitting on a bridge fell into the canal after losing his balance; the NDRF is conducting a search operation.

Maharajganj News: पुल पर बैठा किशोर संतुलन बिगड़ने से नहर में गिरा, तलाश में एनडीआरएफ कर रही तलाश

Thu, 01 Oct 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:24 AM IST
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A teenager sitting on a bridge fell into the canal after losing his balance; the NDRF is conducting a search operation.
-ग्राम गुर्चिहा में मंगलवार रात की घटना, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला किशोर का शव
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संवाद न्यूज एजेंसी
कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम गुर्चिहा में मंगलवार रात नहर में डूबने से एक किशोर लापता हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश में जुट गई है। 20 घंटे की तलाश के बाद भी किशोर का पता नहीं चल सका है।
जानकारी के अनुसार, गुरचिहा गांव निवासी राजकुमार शर्मा (17 वर्ष) गांव के बगल से गुजरने वाली नहर के पुल पर बैठा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नहर में गिरकर डूब गया। उसके नहर में डूबने की सूचना मिलते ही मौके पर गांव वालों की भीड़ जुट गई और लोग उसे तलाशने में जुट गए।
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इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर किशोर की तलाश में जुट गई। बुधवार सुबह से पुलिस और एनडीआरफ की टीम लगातार तलाश में जुटी है लेकिन 20 घंटे बीत जाने के बाद भी किशोर का नहीं चल सका है। राजकुमार शर्मा स्थानीय एक इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से किशोर की तलाश कर रही है। घटना को लेकर गांव में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है।
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इस बाबत थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक सिंह ने बताया कि किशोर की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। रात से ही अपने स्तर से डूबे किशोर की तलाश की जा रही है, मगर तक अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है।
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