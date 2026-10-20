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Maharajganj News: नगर भ्रमण के लिए आज निकाली जाएगी शोभायात्रा

Tue, 20 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:51 AM IST
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A tableau featuring Lord Ram, Lakshman, Sita, Ravana, and the Vanara Sena will be taken out.
नौतनवा। नगर स्थित रामजानकी (ठाकुर द्वारा) मंदिर से मंगलवार की सुबह भगवान राम-लक्ष्मण, सीता, रावण, विभीषण, वानर सेना समेत विभिन्न झांकियों की भव्य शोभायात्रा कस्बे में नगर भ्रमण के लिए निकाली जाएगी। यह जानकारी रामलीला कमेटी के संरक्षक राजाराम जायसवाल ने दी।
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उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत रूप से रामजानकी (ठाकुर द्वारा) मंदिर से निकलकर भव्य शोभायात्रा जयहिंद चौराहा से घंटाघर चौक, स्टेशन चौराहा, पुरानी नौतनवा, हनुमान चौक होते हुए रामलीला स्थल पर पहुंचेगी। शोभायात्रा निकालकर लोगों को रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले मेला में आमंत्रित किया जाएगा। राम-रावण के युद्ध समापन उपरांत रावण दहन होगा। देर शाम भरत मिलाप तथा भगवान राम के राज्याभिषेक का भी मंचन किया जाएगा।
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