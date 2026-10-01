Maharajganj News: शिवनगर वार्ड में 13 अक्तूबर को होगा सभासद पद का उपचुनाव

विज्ञापन

3097 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, 15 अक्तूबर को होगी मतगणनामहराजगंज। नगर पालिका परिषद महराजगंज के वार्ड संख्या सात शिवनगर के रिक्त सभासद पद पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 अक्तूबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान कराया जाएगा। प्राथमिक पाठशाला शिवनगर में तीन मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कुल 3097 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि वार्ड में 1620 पुरुष और 1477 महिला मतदाता हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान पार्टियां 12 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे तहसील मुख्यालय सदर से रवाना होंगी। मतदान के बाद सील मतपेटियों को तहसील मुख्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित जमा कराया जाएगा। मतगणना 15 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से तहसील मुख्यालय सदर में होगी।उन्होंने बताया कि निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपर उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र कुमार को जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। प्रशासन की ओर से मतदान और मतगणना की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जाएगी।