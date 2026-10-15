Maharajganj News: भाकपा माले के जिला सचिव बने संजय

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मुख्य अतिथि राज्य सचिव सुधाकर यादव शामिल हुए। इस मौके पर राज्य कमेटी सदस्य राकेश सिंह, राजेश साहनी, आइसा के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक सुल्तानवी ने पार्टी की विचारधारा, जनहित के मुद्दों और सामाजिक बदलाव के लिए संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

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निचलौल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के छठे जिला सम्मेलन में संजय निषाद को एक बार फिर जिला सचिव चुना गया। बुधवार को निचलौल के कोर्ट मुहल्ले में काली मंदिर के पास स्थित मैरिज हॉल में आयोजित सम्मेलन में 13 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया।