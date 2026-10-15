फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A 13-member district committee was constituted at the conference.

Maharajganj News: भाकपा माले के जिला सचिव बने संजय

Thu, 15 Oct 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
A 13-member district committee was constituted at the conference.
कार्यक्रम के दाैरान कार्यकर्ता व अन्य। 
निचलौल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के छठे जिला सम्मेलन में संजय निषाद को एक बार फिर जिला सचिव चुना गया। बुधवार को निचलौल के कोर्ट मुहल्ले में काली मंदिर के पास स्थित मैरिज हॉल में आयोजित सम्मेलन में 13 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि राज्य सचिव सुधाकर यादव शामिल हुए। इस मौके पर राज्य कमेटी सदस्य राकेश सिंह, राजेश साहनी, आइसा के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक सुल्तानवी ने पार्टी की विचारधारा, जनहित के मुद्दों और सामाजिक बदलाव के लिए संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed