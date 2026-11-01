Maharajganj News: 9744 अभ्यर्थी आज दोनों पालियों में देंगे पीईटी

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जिला प्रशासन के अनुसार, प्रत्येक पाली में 4872 परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न तीन से पांच बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी होगी।परीक्षा के नोडल दिवाकर सिंह ने बताया कि सभी 11 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बायोमीट्रिक सत्यापन और जैमर की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। उड़नदस्ता टीम लगातार केंद्रों का निरीक्षण करेगी। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। फोटोयुक्त पहचान पत्र और प्रवेश पत्र के बिना किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।जिला विद्यालय निरीक्षक राम नगीना भारती ने बताया कि आखिरी दिन की यह परीक्षा सकुशल परीक्षा संपन्न कराने में लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।