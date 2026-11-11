Maharajganj News: ठंड बढ़ने लगी नाक, कान और गले के मरीजों की संख्या
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:01 AM IST
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महराजगंज। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही नाक, कान और गले से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल के ईएनटी विभाग में इन दिनों रोजाना 90 से 100 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें करीब 35 से 40 मरीज एलर्जी और सर्दी-जुकाम से पीड़ित हैं। इसके अलावा कान में दर्द, खुजली और भारीपन के साथ गले में खराश और नाक बहने की शिकायतें भी बढ़ी हैं।
चिकित्सकों के अनुसार तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। खासकर सुबह और शाम ठंड के संपर्क में आने से एलर्जी और संक्रमण की समस्या बढ़ रही है। कई मरीज कान में दर्द, भारीपन और सुनने में परेशानी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं, लगातार छींक आने, नाक बहने और गले में खराश की समस्या से भी लोग परेशान हैं।
जिला अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध ने बताया कि ठंड के मौसम में नाक, कान और गले की विशेष देखभाल जरूरी है। बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, ताकि ठंडी हवा सीधे नाक और मुंह में न जाए। ठंडे पानी के सेवन से बचें और गुनगुना पानी पीते रहें। सुबह और शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से परहेज करें। कान में दर्द या भारीपन होने पर खुद से तेल या दवा न डालें। परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।
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ठंड में इन बातों का रखें ध्यान
बाहर निकलते समय मास्क लगाएं और कानों को मफलर या ऊनी टोपी से ढकें।
ठंडे पानी और ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
नियमित रूप से गुनगुना पानी पीते रहें।
सुबह और देर शाम ठंड में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें।
धूल, धुएं और प्रदूषण से बचाव करें।
गले में खराश होने पर गुनगुने पानी से गरारा करें।
नाक में उंगली या कोई नुकीली वस्तु न डालें।
कान में दर्द या खुजली होने पर खुद से तेल या दवा न डालें।
सर्दी-जुकाम, कान दर्द या गले की परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से परामर्श लें।
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चिकित्सकों के अनुसार तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। खासकर सुबह और शाम ठंड के संपर्क में आने से एलर्जी और संक्रमण की समस्या बढ़ रही है। कई मरीज कान में दर्द, भारीपन और सुनने में परेशानी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं, लगातार छींक आने, नाक बहने और गले में खराश की समस्या से भी लोग परेशान हैं।
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जिला अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध ने बताया कि ठंड के मौसम में नाक, कान और गले की विशेष देखभाल जरूरी है। बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, ताकि ठंडी हवा सीधे नाक और मुंह में न जाए। ठंडे पानी के सेवन से बचें और गुनगुना पानी पीते रहें। सुबह और शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से परहेज करें। कान में दर्द या भारीपन होने पर खुद से तेल या दवा न डालें। परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।
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ठंड में इन बातों का रखें ध्यान
बाहर निकलते समय मास्क लगाएं और कानों को मफलर या ऊनी टोपी से ढकें।
ठंडे पानी और ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
नियमित रूप से गुनगुना पानी पीते रहें।
सुबह और देर शाम ठंड में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें।
धूल, धुएं और प्रदूषण से बचाव करें।
गले में खराश होने पर गुनगुने पानी से गरारा करें।
नाक में उंगली या कोई नुकीली वस्तु न डालें।
कान में दर्द या खुजली होने पर खुद से तेल या दवा न डालें।
सर्दी-जुकाम, कान दर्द या गले की परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से परामर्श लें।