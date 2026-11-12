Maharajganj News: अब कमजोर बेटियों की पढ़ाई होगी आसान, कैच-अप पद्धति से संवरेगा भविष्य

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जनपद में 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1300 बालिकाएं पंजीकृत हैं। इन स्कूलों में दूर-दराज और वंचित वर्ग की बेटियां रहकर पढ़ाई करती हैं। इनके लिए पढ़ाई के साथ सुविधा सहूलियत के प्रबंध हॉस्टल में उपलब्ध कराया जाता।कक्षा में सभी बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन हर बच्चे की सीखने और समझने की क्षमता अलग-अलग होती है। कोई गणित के सवाल आसानी से हल कर लेता है तो किसी को जोड़-घटाना सीखने के लिए अधिक अभ्यास की जरूरत होती है। इसी तरह कुछ बच्चे भाषा पढ़ने में तो कुछ लिखने में पीछे रह जाते हैं। अब ऐसे बच्चों की शैक्षिक कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अतिरिक्त पढ़ाई कराई जाएगी। कैच-अप पद्धति का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।योजना के तहत शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की विषयवार दक्षताओं का आकलन करना होगा। इसको लेकर प्रत्येक विद्यालय में कैच-अप रजिस्टर तैयार कराया जा रहा है। इसमें हर महीने की 30 तारीख तक बच्चों का आधारभूत आकलन कर प्रगति दर्ज की जाएगी। रजिस्टर में यह लिखा जाएगा कि किस बच्ची को किस विषय में परेशानी आ रही है और उसे किस तरह की मदद की जरूरत है। इसके बाद अतिरिक्त अभ्यास कराने के साथ पहले पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। शिक्षक शिक्षण सामग्री, सरल उदाहरणों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को विषय समझाएंगे। जरूरत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।