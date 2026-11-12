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Maharajganj News: भक्ति गीतों पर पूरी रात झूमते रहे श्रद्धालु

Thu, 12 Nov 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:20 AM IST
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A devotional bhajan sandhya organized at the Maa Bhadrakali pandal
बृजमनगंज। मां भद्रकाली शक्ति संगठन की ओर से स्थापित मां भद्रकाली की प्रतिमा के पंडाल में मंगलवार रात भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालु पूरी रात भक्ति गीतों पर झूमते रहे। भजन गायक विशाल पांडेय, स्थानीय गायक रवि वर्मा और आर्यन जायसवाल ने भी भजनों से समां बांध दिया।
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विशाल पांडेय ने ‘हारा हुं बाबा, बस तेरा सहारा है’, ‘बिगड़ी मेरी बना दे’ और ‘ओ शेरो वाली मैया’ सहित कई भजनों की प्रस्तुति दी। इसके बाद बुधवार शाम पंडाल में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। मां भद्रकाली की शोभायात्रा बुधवार को प्रस्तावित थी लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन को देखते हुए प्रशासन के निर्देश पर इसे स्थगित कर दिया गया। अब शोभायात्रा बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे निकाली जाएगी।
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संगठन के अध्यक्ष रवि वर्मा ने बताया कि शोभायात्रा नगर भ्रमण करेगी। इस दौरान दिलीप चौधरी, योगेंद्र यादव, सूरज सिंह, श्याम जायसवाल, शिवा जायसवाल, महेश वर्मा, रितेश जायसवाल, मोहित वर्मा और दीपांकर सहित कई लोग मौजूद रहे।
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