Maharajganj News: जनपद में खोले जाएंगे 13 मॉडल कैंटीन, समूह की महिलाओं को मिलेगा रोजगार

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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा रोजगार का अवसरमहराजगंज। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल को विस्तार दिया जा रहा है। जिले में संचालित 27 प्रेरणा कैंटीन से 150 महिलाएं रोजगार पा रही हैं। अब विभाग ने मॉडल प्रेरणा कैंटीन शुरू करने की योजना तैयार की है। सदर ब्लॉक में एक मॉडल प्रेरणा कैंटीन का संचालन शुरू हो चुका है, अब 13 और खोले जाएंगे।माॅडल प्रेरणा कैंटीन के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की छह महिलाओं को दी गई है। इसी तर्ज पर जिले में 13 और मॉडल कैंटीन खोली जाएंगी। इसके लिए विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल प्रेरणा कैंटीन शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा सदर ब्लॉक में विकास भवन के पास भी एक मॉडल कैंटीन संचालित की जाएगी।प्रस्तावित कैंटीनों के माध्यम से करीब 78 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है। प्रेरणा कैंटीनों के संचालन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चाय, नाश्ता के अलावा तरह तरह की मीठाइयां तैयार करने के साथ ही कैंटीन की व्यवस्था संभाल रही हैं। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिल रहा है। विभाग का उद्देश्य समूहों से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर उन्हें नियमित आय का साधन उपलब्ध कराना है।उपायुक्त स्वत: रोजगार मोहम्मद जाकिर ने बताया कि महिलाओं को लगातार स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें और वे अपनी आय बढ़ा सकें। उन्होंने बताया कि जिले में 13 और मॉडल प्रेरणा कैंटीन खोलने की योजना तैयार की गई है। इनके संचालन से महिलाओं को स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।