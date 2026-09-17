Maharajganj News: कॉलेजों के बाहर 1272 वाहनों की जांच, 171 सीज

- हेलमेट, दस्तावेज और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर पुलिस ने चलाया अभियानमहराजगंज। इंटर कॉलेजों के आसपास यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर बुधवार को पुलिस ने शिकंजा कसा। यातायात पुलिस और संबंधित थानों की पुलिस टीमों ने अभियान के दौरान कुल 1272 वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले 245 वाहनों का चालान किया गया जबकि गंभीर रूप से यातायात नियम तोड़ने वाले 171 वाहनों को सीज किया गया।यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने जागरूक करते हुए कहा कि हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाना दुर्घटना की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकता है। वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने, ड्राइविंग लाइसेंस समेत जरूरी दस्तावेज साथ रखने और सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाने की अपील की गई।