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Maharajganj News: कॉलेजों के बाहर 1272 वाहनों की जांच, 171 सीज

Thu, 17 Sep 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:07 AM IST
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1,272 vehicles checked outside colleges; 171 impounded.
- यातायात नियम तोड़ने पर 245 वाहनों का चालान, छात्र-छात्राओं को किया जागरूक
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- हेलमेट, दस्तावेज और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान

महराजगंज। इंटर कॉलेजों के आसपास यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर बुधवार को पुलिस ने शिकंजा कसा। यातायात पुलिस और संबंधित थानों की पुलिस टीमों ने अभियान के दौरान कुल 1272 वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले 245 वाहनों का चालान किया गया जबकि गंभीर रूप से यातायात नियम तोड़ने वाले 171 वाहनों को सीज किया गया।

यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने जागरूक करते हुए कहा कि हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाना दुर्घटना की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकता है। वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने, ड्राइविंग लाइसेंस समेत जरूरी दस्तावेज साथ रखने और सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाने की अपील की गई।
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