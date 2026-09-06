{"_id":"6a9d31d653ce0d8e970a7838","slug":"lumpy-virus-outbreak-in-punjab-70-cattle-infected-medicine-shortage-disease-spreads-to-up-2026-09-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लंपी वायरस का कहर: पंजाब में 70% पशु चपेट में, दवाएं नहीं, यूपी, हरियाणा और हिमाचल तक बीमारी ने पांव पसारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



पंजाब के पशुपालकों के अनुसार, भूख न लगने पर संक्रमित पशुओं की हालत तेजी से बिगड़ रही है। तेज बुखार और शरीर पर गांठें बनने से पशु चारा खाना छोड़ रहे हैं। विज्ञापन



बीमारी के अचानक फैलने से दवाओं की मांग कई गुना बढ़ गई है। लंपी रोग के इलाज में कारगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बाजार में भारी किल्लत है। पंजाब के पशुपालकों के अनुसार, भूख न लगने पर संक्रमित पशुओं की हालत तेजी से बिगड़ रही है। तेज बुखार और शरीर पर गांठें बनने से पशु चारा खाना छोड़ रहे हैं।बीमारी के अचानक फैलने से दवाओं की मांग कई गुना बढ़ गई है। लंपी रोग के इलाज में कारगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बाजार में भारी किल्लत है। पंजाब और हरियाणा के साथ ही यूपी और हिमाचल में भी गोवंश का दुश्मन लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। पंजाब के सुनाम और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वायरस का प्रको बढ़ा है। क्षेत्र के लगभग 70 फीसदी दुधारू पशु इस संक्रामक विषाणु की चपेट में आ गए हैं।

हरियाणा के 9 जिलों संक्रमण फैला, एक पशु की मौत

हरियाणा के नौ जिलों भिवानी, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में पशुओं में लंपी फैलने की जानकारी सामने आई है। एक पशु की मौत हुई है।

हिमाचल प्रदेश में 2,500 पशु संक्रमित, 90 मरे

हिमाचल प्रदेश में पशुओं में लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है। अब तक करीब 2,500 पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 90 पशुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले सिरमौर में सामने आए हैं।





विज्ञापन