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Lalitpur News: दुर्घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान भोपाल में मौत

Sun, 18 Oct 2026 12:14 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:14 AM IST
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Youth injured in an accident dies in Bhopal while undergoing treatment
ललितपुर। ग्राम गुगरवारा के पास 17 सितंबर को अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार 19 वर्षीय साेनू कुशवाहा निवासी ग्राम टीकरा तिवारी थाना बानपुर की इलाज के दौरान एक माह बाद शनिवार की सुबह मध्य प्रदेश के भोपाल में मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बानपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की।
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मृतक के चाचा श्रीपत कुशवाहा ने बताया कि उनका भतीजा सोनू कुशवाहा 17 सितंबर को अपने गांव के साथी छोटू के साथ ललितपुर में मजदूरी करके बाइक से घर लौट रहा था। शाम करीब साढ़े सात बजे जब उनकी बाइक ग्राम गुगरवारा के पास पहुंची तो अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। यहां सोनू की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे झांसी रेफर कर दिया था। झांसी में तीन-चार दिन इलाज होने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे ग्वालियर रेफर किया गया था। ग्वालियर में करीब एक सप्ताह तक इलाज चला था। लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ था। जिसके बाद वे लोग सोनू को लेकर भोपाल पहुंचे और वहां अस्पताल में उसे भर्ती कराया। वहां शनिवार की सुबह साेनू की मौत हो गई। वे लोग शव लेकर घर पहुंचे और थाना बानपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक सोनू अविवाहित था और मजदूरी का काम करता था। वह दो भाई- एक बहन में सबसे छोटा था। थानाध्यक्ष बानपुर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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