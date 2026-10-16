फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Two prisoners were released from jail on the initiative of the District Legal Services Authority.

Lalitpur News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर दो बंदी जेल से रिहा

Fri, 16 Oct 2026 01:07 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Two prisoners were released from jail on the initiative of the District Legal Services Authority.
अदालत से....
विज्ञापन

''न्याय चला निर्धन से मिलने'' की भावना हुई साकार, पीएलवी व पैनल लॉयर की कानूनी सहायता बनी सहारा
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर दो जरूरतमंद बंदियों को जेल से रिहाई मिली है। पैरा लीगल वॉलेंटियर और पैनल लॉयर के प्रयासों से यह संभव हो सका। इन बंदियों को जमानत स्वीकृत होने के एक साल बाद भी रिहाई नहीं मिल पा रही थी। उन्हें यह कानूनी सहायता पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई गई।
बंदी राजेश सहरिया और लख्खी केंद्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध थे। उनकी जमानत एक वर्ष पहले ही स्वीकृत हो चुकी थी। परंतु जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण उनकी रिहाई में बाधा आ रही थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। केंद्रीय कारागार इटावा के वरिष्ठ अधीक्षक ने ललितपुर प्राधिकरण को पत्र भेजे थे। इन पत्रों में बंदियों की परिस्थितियों का उल्लेख था। उन्होंने रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया था।
विज्ञापन

0000000000
विधिक सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका
बंदियों की विधिक सहायता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में पैरा लीगल वॉलंटियर चंदन सिंह और पैनल अधिवक्ता शेर सिंह यादव ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बंदियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। निशुल्क विधिक सहायता से उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में मदद मिली। अंततः दोनों बंदी जेल से बाहर आ सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

0000000000
बंदियों के मामले और जमानत
बंदी लख्खी को वर्ष 2016 के पॉक्सो मामले में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह सजा 29 अप्रैल 2023 को सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय से उसकी जमानत 12 अगस्त 2025 को स्वीकृत हुई थी।

00000000
राजेश सहरिया को चार अगस्त 2023 को पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष का कठोर कारावास मिला था। उसे 28 सितंबर 2024 को ललितपुर जिला कारागार से इटावा कारागार स्थानांतरित किया गया था। उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर 2025 को उसकी जमानत स्वीकृत की थी।

000000000
जमानतदार न मिलने से देरी
जमानत स्वीकृत होने के बाद भी दोनों बंदियों को जमानतदार नहीं मिल पा रहे थे। इसी कारण वे जमानत मिलने के बाद भी इटावा की जेल में निरूद्ध चल रहे थे। पैनल अधिवक्ता शेर सिंह ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य ''''न्याय चला निर्धन से मिलने'''' की भावना को साकार करना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। निशुल्क विधिक सहायता से उन्हें रिहाई दिलाने में सहयोग करना ही उनका उद्देश्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed