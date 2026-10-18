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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Young woman goes missing after visiting temple for worship; case filed against a man

Lalitpur News: मंदिर पूजा करने गई युवती लापता, युवक पर रिपोर्ट

Sun, 18 Oct 2026 12:06 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:06 AM IST
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Young woman goes missing after visiting temple for worship; case filed against a man
मड़ावरा-रनगांव। मड़ावरा थाना क्षेत्र एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती लापता हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी के अनुसार, एक गांव निवासी युवती 13 अक्तूबर की सुबह गांव के मंदिर में पूजा करने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान युवक बलराम उसे अपने बहलाकर ले गया। कोई जानकारी न मिलने पर युवती के पिता ने थाने में लिखित शिकायत दी। थाना पुलिस ने आरोपी बलराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेंद्र कुमार को सौंपी है। संवाद
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