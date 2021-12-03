Lalitpur News: आगासौद-बीना रेलखंड पर तीसरी लाइन का कार्य पूरा, जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें

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मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को तीसरी रेल लाइन का कार्य संपन्न हुआ। यह कार्य परिचालन, सिग्नल एवं दूरसंचार, टीआरडी और निर्माण शाखा सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से पूरा किया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद तीसरी लाइन पर ट्रेन का संचालन शुरू होना रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दौरान जन संपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह सहित रेलवे विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।00000000000यात्री और मालगाड़ियों को सहूलियततीसरी रेल लाइन चालू होने से आगासौद-बीना रेलखंड पर ट्रेनों के संचालन का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त लाइन उपलब्ध होने से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा। रेलखंड पर यात्री यातायात और माल परिवहन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए तीसरी लाइन की उपयोगिता महत्वपूर्ण रहेगी। इससे रेल परिचालन में लचीलापन बढ़ेगा और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रेल नेटवर्क की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।0000000000000झांसी मंडल के मोहासा-बीना रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरूललितपुर। झांसी मंडल के मोहासा-करौंदा-अगासौद-बीना रेलखंड में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है। यह नई प्रणाली रेल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके तहत एक दिन में तीन ब्लॉक सेक्शन चालू किए गए हैं। इस परियोजना के दौरान 144 एमएसडीएसी उपकरण स्थापित किए गए। साथ ही 39 सिग्नलों को भी अपग्रेड किया गया है। मोहासा और करौंदा स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली को उन्नत किया गया। अगासौद-करौंदा सेक्शन के समपार फाटक संख्या 313 को भी इंटरलॉक किया गया। इस व्यवस्था से ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इससे लाइन क्षमता में वृद्धि होगी और समय पालन भी बेहतर होगा। यह जानकारी जन संपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने दी।संवाद