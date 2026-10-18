फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Where have Mom and Dad gone, Grandpa the innocent child's question brings tears to ones eyes.

Lalitpur News: मां-पिता कहां चले गए दादा... मासूम के सवाल पर छलक उठते हैं आंसू

Sun, 18 Oct 2026 12:00 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Where have Mom and Dad gone, Grandpa the innocent child's question brings tears to ones eyes.
ललितपुर। घर में मां-पिता को न पाकर पांच साल की हिमांशी बार-बार उन्हें तलाशती है। कभी दादा के पास जाकर पूछती है कि मम्मी-पापा कहां चले गए, उन्हें ढूंढकर लाओ। कभी घर के दूसरे हिस्सों में जाकर उन्हें खोजने लगती है। जब वे नहीं मिलते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बच्ची के इन सवालों का जवाब देते-देते दादा जानकी की आंखें भी भर आती हैं। एक ओर बेटे और बहू को खोने का गम है, तो दूसरी ओर दोनों मासूमों को संभालने और उनका भविष्य संवारने की चिंता। थाना जखौरा के ग्राम लालौन में पति-पत्नी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
विज्ञापन


16 अक्तूबर की सुबह गांव निवासी अनेक कुमार (32) और उनकी पत्नी जयंती (30) के शव घर के एक कमरे में फंदे से लटके मिले थे। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंचे, जहां देर शाम गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। सात साल का बेटा कार्तिक माता-पिता के न लौटने की बात कुछ हद तक समझ रहा है, लेकिन पांच साल की हिमांशी के लिए यह सब अब भी अनजाना है। उसे लगता है कि उसके मम्मी-पापा कहीं चले गए हैं और लौट आएंगे।
विज्ञापन

रात में जब हिमांशी को माता-पिता की याद आती है तो वह उन्हें खोजने लगती है। घर में न मिलने पर वह दादा से पूछती है कि मम्मी-पापा कहां हैं। जवाब न मिलने पर वह घर के दूसरे हिस्सों में भी उन्हें तलाशती है। इसके बाद रोने लगती है। परिजन किसी तरह उसे समझाकर चुप कराते हैं और सुलाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अनेक के भाई विशाल उर्फ राहुल ने बताया कि शनिवार सुबह हिमांशी फिर माता-पिता के पास जाने की जिद करने लगी। घर के लोग उसे गोद में उठाकर दुकान पर ले गए और टॉफी-बिस्कुट दिलाकर उसका ध्यान बंटाने का प्रयास किया। कुछ देर के लिए बच्ची चुप हो गई, लेकिन उसके सवाल परिवार के लोगों को भीतर तक झकझोर रहे हैं।

------------------------------
एक ओर बेटे-बहू को खोने का गम, दूसरी ओर बच्चों के भविष्य की चिंता
जिस उम्र में बच्चों को मां की गोद और पिता के सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में कार्तिक और हिमांशी के सिर से दोनों का साया उठ गया। परिवार के लिए इस दुख को सहना आसान नहीं है। अनेक के पिता जानकी एक ओर बेटे और बहू को खोने के गम से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों बच्चों की परवरिश और भविष्य की जिम्मेदारी भी उनके सामने है। मासूमों को संभालते हुए उन्हें खुद को भी संभालना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed