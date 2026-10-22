Lalitpur News: डीजे वाहन की टक्कर से चाचा की मौत, भतीजा गंभीर

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ग्राम पारौल थाना नाराहट निवासी 50 वर्षीय अकबर सिंह और 27 वर्षीय रविंद्र देवी विसर्जन करके लौट रहे थे। वे देवी पंडाल की ओर जा रहे थे। रास्ते में ग्राम पटना की ओर से आ रहे एक डीजे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रविंद्र डीजे वाहन के आगे लगे जनरेटर में फंस गया। अकबर सिंह के ऊपर से वाहन के पहिए निकल गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।आगे की कार्रवाईमेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने अकबर सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक अकबर सिंह के दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। वह दो एकड़ जमीन पर खेती करता था। रविंद्र की गंभीर हालत देखते हुए उसे झांसी रेफर किया गया। पुलिस ने अकबर सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ पाली राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।