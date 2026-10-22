Lalitpur News: तालाब में डूबने से नाै वर्षीय छात्र की मौत

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चचेरे चाचा हरकरन ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब चार बजे अंश गांव में स्थित तालाब पर गया था। जब काफी देर तक वह लौटकर वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। तालाब के पास उसकी चप्पल रखी मिली। परिजनों ने गांव के लोगाें के साथ मिलकर तालाब में कूदकर पानी के अंदर खोजबीन की और अंश का शव पानी के अंदर से बरामद कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक दो भाइयों में बड़ा था। सीओ मड़ावरा आलोक कुमार अग्रहरि ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना को लेकर जांच कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।