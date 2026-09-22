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Lalitpur News: आफत की बारिश ने बर्बाद की फसलें, रबी की बोआई पर गहराया संकट

Tue, 22 Sep 2026 11:12 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:12 PM IST
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Torrential rains devastate crops; crisis looms over Rabi sowing.
बिरधा। तहसील पाली और बिरधा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में अतिवृष्टि से खरीफ फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी उड़द, मूंग और सोयाबीन की फसलें काली पड़कर सड़ गई हैं। कई खेतों में तो फसलें जमीन पर बिछ गई हैं। किसानों ने कर्ज लेकर बोआई की थी, अब उन्हें लागत भी नहीं मिल पा रही है। रबी मौसम की बोआई के लिए खाद-बीज का पैसा न होने से किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि बैंक से केसीसी से ऋण लेकर खरीफ की तैयारी की थी लेकिन अब ऋण की रकम कैसे वापस करेंगे इसकी उन्हें चिंता है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल फसल सर्वेक्षण कराने और मुआवजा राशि और रबी फसल के लिए निशुल्क खाद-बीज की व्यवस्था कराने की मांग की है।
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10 एकड़ में उड़द बोई थी, पूरी काली पड़ गई। 80 हजार का कर्ज लिया था, अब रबी के लिए एक रुपया नहीं है। सरकार सर्वे कराकर मुआवजा दे जिससे रबी की बोआई में राहत मिल सके। -विक्रम प्रताप सिंह किसान सिंगेपुर
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हमने बैंक से केसीसी लेकर बोआई की थी। फसल तो गई और अब बैंक वाले तगादा करेंगे। रबी कैसे बोएंगे, समझ नहीं आ रहा। खरीफ की फसल उड़द, मूंग, सोयाबीन पूरी तरह बर्बाद हो गई है। -राममनोहर पाराशर, किसान बम्होरी बिरधा
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अतिवृष्टि ने सब खत्म कर दिया। पटवारी आज तक खेत देखने नहीं आया। मांग है कि जल्द सर्वे कराकर मुआवजा और रबी के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए।-राजेंद्र कुशवाहा, किसान बिरधा

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लगातार बारिश होने से किसानों की उड़द, मूंग, सोयाबीन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं अब रबी की बोआई का संकट खड़ा हो गया है। सरकार किसानों को निशुल्क खाद-बीज की व्यवस्था कराए।-मुन्नी लाल, किसान रीछपुरा


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पिछले कई सालों से किसानों की खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही हैं लेकिन सरकार द्वारा किसानों को कोई भी उचित बीमा राशि नहीं दी गई है इसको लेकर 26 सितंबर को भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जनपद में आ रहे हैं। वह किसानों से वार्ता कर जिलाधिकारी को उनकी पीड़ा से अवगत कराएंगे।- शब्बीर खान मंसूरी, जिला महामंत्री भाकियू टिकैत
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