Lalitpur News: जुगपुरा में पाइप लाइन लीकेज से बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी

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जल निगम की ओर से शहर के मोहल्लों और गलियों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। मोहल्ला जुगपुरा के वार्ड नंबर आठ में नेहरू युवा केंद्र के सामने वाली गली में भी करीब एक वर्ष पहले पाइप लाइन डाली गई थी, पाइप लाइन बिछाने के लिए शहर की तमाम सड़कों और गलियों को खोदा गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़कों की मानक के अनुरूप मरम्मत नहीं कराई गई। पाइप लाइन का ट्रायल शुरू होते ही कई स्थानों पर लीकेज की समस्या सामने आने लगी। हालत यह है कि शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो, जहां पाइप लाइन से पानी का रिसाव न हो रहा हो। लोगों का आरोप है कि पाइप लाइन लीकेज को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने पाइप लाइन के लीकेज ठीक कराने, नलों में टोंटी लगवाने और खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है।फोटो 2पाइप लाइन डाले जाने के बाद से ही कई जगह लीकेज की समस्या बनी हुई है। पानी कई महीनों से सड़क पर लगातार बह रहा है। जिसके चलते घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार संबंधित विभाग से शिकायत भी की, किन्तु समाधान नहीं हो सका।गजराज सिंहफोटो 3संबंधित विभाग ठेकेदार एवं विभाग की लापरवाही के चलते आज मोहल्ले में जगह-जगह लीकेज की समस्या बनी हुई है। घरों में नलों से गंदा पानी पहुंच रहा है। बीमारियों के फैलने का खतरा है। पाइप लाइन की गुणवत्ता और लीकेज की जांच कराकर मरम्मत कराई जानी चाहिए।परमानंद साहूमोहल्ला जुगपुरा में पाइप लाइन लीकेज की शिकायत आई है, टीम भेजकर इस समस्या का जल्द निस्तारण कराया जाएगा।- वेद प्रकाश, अवर अभियंता जल निगम ललितपुर।