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उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय विनोद कुमार शर्मा को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच उप जिलाधिकारी न्यायिक मोहम्मद जसीम को सौंपी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीती चार अप्रैल को यह नमूना लिया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह नमूना निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद विभाग ने संबंधित बैच की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई की थी।00000000000राजश्री पान मसाले की जांच में लागत कम रखने के लिए पारंपरिक कत्थे के स्थान पर सस्ते और हानिकारक रसायन का इस्तेमाल होना पाया गया था। बैच नंबर 26 की खुले बाजार में बिक्री पर रोक के साथ साथ विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है।-विनोद कुमार शर्मा,सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय