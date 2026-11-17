Lalitpur News: असुरक्षित राजश्री पान मसाला मामले में डीएम ने एसडीएम न्यायिक को सौंपी जांच
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:42 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:42 AM IST
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ललितपुर। नझाई बाजार स्थित बड़कुल एंड कंपनी से लिए गए राजश्री पान मसाला का नमूना प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाया गया है। इस मामले में अब प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने इस गंभीर मामले पर नाराजगी व्यक्त की है।
उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय विनोद कुमार शर्मा को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच उप जिलाधिकारी न्यायिक मोहम्मद जसीम को सौंपी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीती चार अप्रैल को यह नमूना लिया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह नमूना निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद विभाग ने संबंधित बैच की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई की थी।
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राजश्री पान मसाले की जांच में लागत कम रखने के लिए पारंपरिक कत्थे के स्थान पर सस्ते और हानिकारक रसायन का इस्तेमाल होना पाया गया था। बैच नंबर 26 की खुले बाजार में बिक्री पर रोक के साथ साथ विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है।-विनोद कुमार शर्मा,सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय
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उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय विनोद कुमार शर्मा को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच उप जिलाधिकारी न्यायिक मोहम्मद जसीम को सौंपी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीती चार अप्रैल को यह नमूना लिया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह नमूना निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद विभाग ने संबंधित बैच की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई की थी।
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राजश्री पान मसाले की जांच में लागत कम रखने के लिए पारंपरिक कत्थे के स्थान पर सस्ते और हानिकारक रसायन का इस्तेमाल होना पाया गया था। बैच नंबर 26 की खुले बाजार में बिक्री पर रोक के साथ साथ विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है।-विनोद कुमार शर्मा,सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय
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