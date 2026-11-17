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यह कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिससे राहगीरों का सफर सुरक्षित हो सकेगा। ब्लॉक तालबेहट के बौलारी से बिजरौठा संपर्क मार्ग पर नाले का रपटा क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर पुलिया भी जर्जर हो चुकी है। वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दो पहिया वाहन चालक गड्ढे बचाने के चक्कर में अक्सर गिर जाते हैं। ब्लॉक बिरधा के धौर्रा से बालाबेहट मार्ग पर भी पुलिया और एप्रोच मार्ग की दीवार खराब है। इससे राहगीरों को सुरक्षित आवागमन में कठिनाई होती है।0000000000निर्माण की लागत और प्रक्रियालोक निर्माण विभाग ने दोनों मार्गों पर रपटा और पुलिया निर्माण का एस्टीमेट भेजा था। बिजरौठा मार्ग पर रपटा और पुलिया के निर्माण पर 51.80 लाख रुपये लगेंगे। धौर्रा-बालाबेहट मार्ग पर कल्वर्ट बॉक्स और पुलिया के लिए 68 लाख रुपये खर्च होंगे। अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही इस कार्य को स्वीकृति मिल जाएगी। स्वीकृति की प्रत्याशा में ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।000000000000बिजरौठा व धौर्रा-बालाबेहट मार्ग में पुलियों व रपटों का निर्माण कराया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा।- राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग