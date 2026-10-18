Lalitpur News: गूंजीं 36 किलकारियां, बेटियों के रूप में घर आईं शक्तिस्वरूपा

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शारदीय नवरात्रों की शुरुआत से ही पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना हुआ है। कई घरों में नौ दिनों तक जवारे रखे गए हैं, जहां पूजन और भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। जगह-जगह लगे पंडालों में देवी जी विराजमान हैं। इन दिनों कन्याओं का विशेष महत्व होता है। लोग कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं।00000000000000जन्म और परिजनों की खुशीनवरात्र के इन सात दिनों में मेडिकल कॉलेज में जन्मी कन्याओं में से कई परिवारों में यह पहली संतान हैं। कुछ परिवारों में ये कन्याएं भाइयों की छोटी बहन के रूप में आई हैं। मेडिकल कॉलेज में जन्म लेने वाली एक कन्या के पिता अरविंद ने बताया कि घर में बेटी का जन्म होना देवी का आगमन माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कन्या की प्राप्ति होना सौभाग्य की बात है।0000000000नवरात्र में 36 बेटियों ने जन्म लिया है। बेटी के पैदा होने पर लोग धूमधाम से उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। परिजन अस्पताल में मिठाई बांटकर अपनी खुशी जता रहे हैं। यह माहौल अस्पताल में भी उत्सव जैसा बना हुआ है।-डॉ. गजेंद्र सिंह,सीएमएस