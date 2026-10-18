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Lalitpur News: गूंजीं 36 किलकारियां, बेटियों के रूप में घर आईं शक्तिस्वरूपा

Sun, 18 Oct 2026 12:49 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:49 AM IST
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Thirty six cries of newborns echoed divine feminine energy arrived in the form of daughters.
ललितपुर। शारदीय नवरात्रों के दौरान मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में 36 कन्याओं ने जन्म लिया है। इन खास दिनों में घर में कन्याओं के आगमन से परिजनों में अत्यधिक खुशी है। परिजन इसे अपने घर में देवी का आगमन मान रहे हैं।
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शारदीय नवरात्रों की शुरुआत से ही पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना हुआ है। कई घरों में नौ दिनों तक जवारे रखे गए हैं, जहां पूजन और भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। जगह-जगह लगे पंडालों में देवी जी विराजमान हैं। इन दिनों कन्याओं का विशेष महत्व होता है। लोग कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं।
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जन्म और परिजनों की खुशी
नवरात्र के इन सात दिनों में मेडिकल कॉलेज में जन्मी कन्याओं में से कई परिवारों में यह पहली संतान हैं। कुछ परिवारों में ये कन्याएं भाइयों की छोटी बहन के रूप में आई हैं। मेडिकल कॉलेज में जन्म लेने वाली एक कन्या के पिता अरविंद ने बताया कि घर में बेटी का जन्म होना देवी का आगमन माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कन्या की प्राप्ति होना सौभाग्य की बात है।
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नवरात्र में 36 बेटियों ने जन्म लिया है। बेटी के पैदा होने पर लोग धूमधाम से उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। परिजन अस्पताल में मिठाई बांटकर अपनी खुशी जता रहे हैं। यह माहौल अस्पताल में भी उत्सव जैसा बना हुआ है।-डॉ. गजेंद्र सिंह,सीएमएस
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