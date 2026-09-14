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Lalitpur News: सपनों की उड़ान की साथी बनी नगर पंचायत की निशुल्क लाइब्रेरी

Mon, 14 Sep 2026 02:05 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:05 AM IST
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The Nagar Panchayat's free library has become a companion in the flight of dreams.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पाली। नगर पंचायत क्षेत्र में एक निशुल्क पुस्तकालय संचालित किया जा रही है। यह युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण सहारा बना है। यहां एसएससी, यूपीएससी और पीसीएस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। सरकारी विभागों से संबंधित पुस्तकों का भी संग्रह है। नगर और आसपास के छात्र-छात्राएं नियमित रूप से यहां अध्ययन करते हैं। वे सरकारी नौकरी और बेहतर भविष्य बनाने का सपना देख रहे हैं।
नगर पंचायत पुस्तकालय में विद्यार्थियों को रात में भी अध्ययन की सुविधा मिलती है। पुस्तकालय में एक समय में 50 से 60 छात्र-छात्राओं के बैठने की क्षमता है। प्रतिदिन करीब 25 से 31 युवा नियमित रूप से यहां पढ़ने आते हैं। छात्रों के लिए शांत और अध्ययन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। यहां किताबें, टेबल, कुर्सियां, पंखे और कूलर जैसी सुविधाएं हैं। पुस्तकालय में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था भी है। इसके साथ ही वाटर कूलर और पेयजल की सुविधा भी प्रदान की गई है।
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पुस्तकालय में पढ़कर युवाओं ने हासिल की सरकारी नौकरी
नगर पंचायत के पुस्तकालय में अध्ययन कर कई युवाओं ने सफलता पाई है। सात युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी मिली, जबकि कई अन्य ने ग्रुप-डी व ग्रुप-सी जैसी परीक्षाएं पास कीं। शांत वातावरण, पर्याप्त समय और निशुल्क अध्ययन सामग्री से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल रहा है।
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पुस्तकालय के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। नगर पंचायत प्रायोगिक पुस्तकालय तैयार करा रही है, उसमें जन सहयोग से किताबें उपलब्ध रहेंगी।-मनीष तिवारी, अध्यक्ष नगर पंचायत पाली
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