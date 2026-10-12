Lalitpur News: बिजली विभाग ने चलाया बकाएदारों के खिलाफ अभियान

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ललितपुर। बिजली विभाग ने रविवार को बकाएदार उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया। बिजली टीम ने घर-घर जाकर बिल भी जमा कराए। बकाएदारी जमा न करने पर करीब 24 लोगों के कनेक्शन काटे। अवर अभियंता प्रभुदयाल के नेतृत्व में टीम ने गल्ला मंडी, नहर रोड, पिसनारी मोहल्ले में चेकिंग अभियान चलाया। बिल राशि जमा न करने पर कई घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इसके साथ ही नवीन गल्ला मंडी में भी बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। कनेक्शन कटने पर लोगों ने तत्काल अपने विद्युत बकाया को जमा किया और कनेक्शन को जुड़वाया। संवाद