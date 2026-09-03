Lalitpur News: जिले में चौबीस घंटे में हुई 79.2 मिलीमीटर बारिश, सदर तहसील में हुई सर्वाधिक
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:44 PM IST
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ललितपुर। जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान झमाझम बारिश हुई। जिला प्रशासन के रिकार्ड के अनुसार चौबीस घंटे में 79.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। जिसमें ललितपुर सदर तहसील में सर्वाधिक 173 मिलीमीटर हुई। जबकि पाली तहसील में 95 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड दर्ज की गई। मड़ावरा में 51 मिलीमीटर, तालबेहट में 47 मिलीमीटर और महरौनी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड दर्ज की गई।
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