फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Studying on jute mats amidst claims of transformation

Lalitpur News: कायाकल्प के दावों के बीच टाट-पट्टी पर पढ़ाई

Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Studying on jute mats amidst claims of transformation
कक्षा में फर्स पर बैठकर पढ़ाई करते प्राथमिक विद्यालय के बच्चे।
ललितपुर। परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के दावों के बीच जिले के करीब एक हजार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अब भी टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही इन बच्चों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। विभाग का दावा है कि इसी शैक्षिक सत्र में विद्यालयों में डेस्क-बेंच की व्यवस्था कर दी जाएगी।
विज्ञापन

जिले में 1354 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.36 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इनमें 866 प्राथमिक, 320 उच्च प्राथमिक और 171 कंपोजिट विद्यालय बताए गए हैं। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 मानकों पर काम कराया गया। इनमें शौचालय, पेयजल, टाइल्स, बिजली कनेक्शन, दिव्यांग रैंप और बाउंड्रीवॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था अब भी अधूरी है।
विज्ञापन

विभागीय जानकारी के मुताबिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के बच्चों के लिए डेस्क-बेंच उपलब्ध हैं। वहीं, करीब एक हजार प्राथमिक विद्यालयों के 70 से 80 हजार बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


बाउंड्रीवॉल के लिए भी जुटाई जा रही जानकारी
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल की मरम्मत और जहां दीवार नहीं है, वहां निर्माण कराया जाना है। कुछ विद्यालयों में काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष विद्यालयों की स्थिति की जानकारी जुटाकर सूची तैयार की जा रही है।

आठ साल बाद भी जमीन पर पढ़ाई कर रहे हजारों बच्चे
ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत जून 2018 में परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से हुई थी। इसके बावजूद ललितपुर के करीब एक हजार प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था नहीं हो सकी है। नतीजतन, हजारों बच्चे अब भी टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।


वर्जन
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच की व्यवस्था हो चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में सूची तैयार की गई है। इसी शैक्षिक सत्र में डेस्क-बेंच पहुंचाने का प्रयास है।
- भुवनेन्दु अरजरिया, प्रभारी बीएसए/खंड शिक्षा अधिकारी, जखौरा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed