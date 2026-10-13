Lalitpur News: परिषदीय विद्यालयों में होगी खेलकूद प्रतियोगिताएं

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ये प्रतियोगिताएं विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लॉक, जनपद, मंडल और प्रदेश स्तर पर आयोजित होती हैं। इस शैक्षिक सत्र में विद्यालय और न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताएं 22 अक्तूबर तक कराई जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में विजयी खिलाड़ी अगले चरण में ब्लॉक स्तर पर भाग लेंगे। प्रभारी बीएसए/खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेंदु अरजरिया ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजकर विजयी बच्चों के नामों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।