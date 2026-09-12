Lalitpur News: पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे सपा प्रदेश अध्यक्ष

विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई से हर वर्ग परेशान है, शक्कर, गैस और तेल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता अब भाजपा के झूठे वादों में नहीं आएगी। यदि अभी चुनाव हो जाएं तो भाजपा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर सभी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त और युवाओं को आउटसोर्स के बजाय पक्की सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। सम्मेलन को जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह,पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार,पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी ,रामविलास रजक, अरशद मंसूरी,शत्रुघन यादव ने संबोधित किया। इस मौके पर सुखदयाल अहिरवार, रामपाल निरंजन,राजकुमारी गौतम,मक्खन कुशवाहा, निर्भान सिंह, बाबूलाल पाल आदि मौजूद रहेकार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागतसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेताओं को जनता के बीच पहुंचकर लोगों को पीडीए विचारधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ललितपुर पहुंचे। सपा जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।