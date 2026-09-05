Lalitpur News: झमाझम बारिश के बीच श्रद्धा व उत्साह से निकली श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा

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शोभायात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वज लिए लोग कन्हैयाजी के जयकारे लगा रहे थे। उनके पीछे घोड़ों और ऊंट पर कन्हैयाजी के स्वरूप में बच्चे विराजमान थे। डीजे की धुनों पर थिरकते हुए श्रद्धालु चल रहे थे, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। भगवान श्रीकृष्ण के चित्रों को हाथ ठेलों पर आकर्षक साज-सज्जा के साथ कतारबद्ध निकाला गया। भगवान भोलेनाथ और राधा-कृष्ण के स्वरूप में वृंदावन के कलाकार ट्रॉला में रासलीला कर रहे थे। बग्गियों में समाज के लोग और संत चल रहे थे, जिनमें राधा कृष्ण के स्वरूप बने बच्चे भी थे। खुले ट्रॉला में नृत्यांगनाएं श्रीकृष्ण के भक्ति गीतों पर थिरक रही थीं। शोभायात्रा जुगपुरा से शुरू होकर स्टेशन तिराहा, वर्णी चौराहा, तुवन चौराहा, नझाई गेट, घंटाघर, सावरकर चौक, तालाबपुरा होते हुए तुवन मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां इसका समापन हुआ।शोभायात्रा का स्वागतयात्रा मार्ग के दोनों ओर जगह-जगह पंडाल लगाकर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। लोगों ने श्रद्धालुओं को फूल मालाएं पहनाईं और पुष्पबारिश की। इस दौरान फल वितरण भी किया गया। स्थानीय निवासियों ने शोभायात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया।प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थितिश्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा में यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हृदेश मुखिया, पूर्व सभासद आनंद यादव भूरे, सभासद उदयप्रताप यादव, सभासद सोनू यादव, सपा जिलाध्यक्ष नेपाल यादव, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ज्योति लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष सपा तिलक यादव, महिला सभा की जिलाध्यक्ष राजकुमारी, उदयवीर सिंह, अभिलाषा कुशवाहा सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।