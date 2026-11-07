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Lalitpur News: धनतेरस पर नृसिंह मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव का किया रुद्राभिषेक

Sat, 07 Nov 2026 02:08 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 02:08 AM IST
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Rudrabhishek of Narmadeshwar Mahadev was performed at the Narsimha temple on Dhanteras.
ललितपुर। धनतेरस के पावन अवसर पर शुक्रवार को श्रीनृसिंह मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने यहां स्थित नर्मदेश्वर महादेव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया। इस दौरान भगवान धनवंतरि का भी पूजन किया गया।
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पूजन के लिए 21 दीप प्रज्वलित किए गए। इन दीपों के साथ भोलेनाथ से सुख और समृद्धि की कामना की गई। पं. प्रमोद लिटौरिया ने संपूर्ण पूजन कार्य संपन्न कराया। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ सभी धार्मिक क्रियाएं करवाईं। उन्होंने बताया कि प्रदोष तिथि और धनतेरस पर भगवान शिव का अभिषेक करने का विशेष फल प्राप्त होता है। भक्तों ने पहले भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद दूध, दही और गंगाजल से अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात भगवान शिव को चंदन, बेलपत्र, इत्र और फूल अर्पित किए गए। धतूरा, मिष्ठान, फल और नारियल का भोग भी लगाया गया। पूजन के अंत में श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती की। सभी ने महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस धार्मिक आयोजन में पं. अमित मालवीय, अभिषेक सोनी, सीमा यादव, वंदना निरंजन, सुधा, राजकुमारी, राधिका, मीठी, दिलीप गुप्ता उपस्थित रहे।
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