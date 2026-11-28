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ग्रामीणों ने बताया कि गांव के पास बनी पुरानी पुलिया कई जगह से क्षतिग्रस्त है। इसके बावजूद ठेकेदार उसी के ऊपर सड़क बना रहा है। इससे पुलिया पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर सड़क धंसने और हादसा होने का खतरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर पुरानी पुलिया के ऊपर ही नया निर्माण कराया जा रहा है। पहले भी नई पुलिया बनाने की मांग की गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मौके का निरीक्षण कराने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। इस दौरान मोहन, सुशील कुमार, वीर सिंह, रोशनी, सरिता, ममता, विनोद, घनश्याम, नरेश, शिवम, त्रिलोक, पुष्पा और वीरवर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।