Lalitpur News: आपदा प्रभावित 1.28 लाख किसानों के खातों में भेजी करीब 60.31 करोड़ की राहत राशि

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बीते दो माह पहले हुई अतिवृष्टि से खरीफ की फसलें नष्ट हो गई थीं। 21 अक्तूबर को 76,020 किसानों के बैंक खातों में 34,42,37,065 रुपये की राहत राशि पहुंचाई गई थी। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि जिला प्रशासन किसानों के उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशासन उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दे रहा है। उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के समस्त किसानों को सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह वितरण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।0000000000राहत वितरण प्रक्रियाजिलाधिकारी ने जनपद की सभी तहसीलों में त्वरित और व्यापक सर्वे कराया। इस दौरान प्रभावित किसानों के आवश्यक दस्तावेज प्राथमिकता के आधार पर संकलित किए गए। त्वरित राहत राशि के भुगतान के लिए अंतिम रिपोर्ट शासन को भेजी गई। अब जिले के अन्नदाता किसानों को यह राहत राशि सफलतापूर्वक प्राप्त हुई है। इससे उनके जीवन में आर्थिक संबल आया है।