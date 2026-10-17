Lalitpur News: खाद कालाबाजारी के विरोध में प्रदर्शन

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कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस समय किसानों को रबी फसल की बोआई के लिए डीएपी खाद की सख्त जरूरत है। इस संकट के बीच मड़ावरा की कई निजी दुकानों पर खाद की भारी कालाबाजारी सामने आ रही है। सरकारी निर्धारित मूल्य 1,350 रुपये प्रति बोरी है। इसके बावजूद किसानों को यही खाद खुलेआम 1,950 रुपये प्रति बोरी तक के ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। मजबूरन किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इस मनमानी और लूट पर जल्द लगाम नहीं लगी, तो किसान सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उपजिलाधिकारी मदनमोहन गुप्ता और पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक अग्रहरि ने मामले की त्वरित जांच कराकर दोषी दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर हेमराज गौतम मंडल सह संयोजक झांसी, सौरभ गौतम, तहसील क्षेत्र अध्यक्ष सोनी चौधरी, दीपक गौतम,रवि, अजय कुमार,धर्मेंद्र गौतम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।