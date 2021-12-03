Lalitpur News: रबी सीजन में नहर के टेल तक पानी पहुंचाने की तैयारी

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विध्यांचल पहाड़ी की तलहटी में बसे जनपद के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए बांधों से संचालित होने वाली नहरों के पानी पर निर्भर है। यहां भू-गर्भ नलकूप, कुएं से भी सिंचाई की जाती है। वर्तमान में यहां 14 बांध परियोजनाएं हैं। जिसमें भौंरट बांध परियोजना निर्माणाधीन है। फसलों की सिंचाई के लिए इन बांधों और जाखलौन पंप कैनाज से करीब 1242 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछा हुआ है। इससे करीब एक लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। नहरों का संचालन करने के लिए विभाग रोस्टर जारी करता है। इसी रोस्टर के अनुसार नहरें संचालित की जाती हैं। रबी सीजन में सिंचाई विभाग पानी को अंतिम छोर टेल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जिसके लिए नहरों में झाड़ियाें की सफाई और सिल्ट को साफ कराया जाएगा। सिल्ट सफाई और नहर संचालन का रोस्टर तैयार करने में सिंचाई विभाग जुट गया है। सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही रोस्टर तैयार हो जाएगा और इसे स्वीकृति मिलने के बाद नहरों का संचालन शुरू हो जाएगा।सिंचाई के लिए बांधों से निकली नहर प्रणालीबांध का नाम - मुख्य नहरों की लंबाई - सिंचित क्षेत्रगोविंद सागर बांध - 190.90 किमी - 10820 हेक्टेयरशहजाद बांध - 116.60 किमी - 14403 हेक्टेयरजामनी बांध - 230.70 किमी - 10297 हेक्टेयरसजनाम बांध - 109.08 किमी - 7077 हेक्टेयररोहिणी बांध - 19.99 किमी - 1780 हेक्टेयरलोअर रोहिणी बांध - 19.00 किमी - 1900 हेक्टेयरउटारी बांध - 20.00 किमी - 2100 हेक्टेयरबंडई बांध - 14.85 किमी - 1500 हेक्टेयरराजघाट बांध - 270 किमी - 39000 हेक्टेयरकचनौंदा बांध - 40.00 किमी - 7850 हेक्टेयरभावनी बांध - 29.30 किमी - 3800 हेक्टेयरजमड़ार बांध - 19.00 किमी - 1900 हेक्टेयरसिंचाई विभाग के 39 तालाब भी बनते हैं सिंचाई का सहारासिंचाई विभाग के जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 39 तालाब हैं। इन तालाबों से करीब 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। इसके लिए कुछ तालाबों में कैनाल निर्मित हैं। जिसके जरिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है।फैक्ट फाइल- 3.15 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि- 2.91 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि- 3120 निजी नलकूप- 35245 पक्के कूपजाखलौन पंप कैनाल से 30 हजार हेक्टेयर भूमि की होती है सिंचाईराजघाट बांध के पास बेतवा नदी पर जाखलौन पंप कैनाल बना है। इस कैनाल पर पांच पंप लगे हैं। जिससे पानी नहर में पहुंचाया जाता है। पंप कैनाल से 161.80 किलोमीटर लंबी नहर निकली है। इससे करीब 29834 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है।रबी सीजन में सिंचाई के लिए नहर का संचालन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नहर संचालन के लिए रोस्टर बनाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन होगा। नहरों के अंतिम छोर टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा।-भूपेश सुहेरा, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड