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भुचेरा में यज्ञ के लिए ध्वजारोहण

भुचेरा गांव के बलखंडी मंदिर पर एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। आगामी माह में होने वाले यज्ञ के लिए ध्वजारोहण किया गया। यह ध्वजारोहण चित्रकूट से आए नेपाली बाबा ने संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है और इसी दिन से पुनीत कार्यों की शुरुआत होती है। इस अवसर पर जयराम यादव, राममनोहर नायक, महेंद्र सिंह तोमर, शिवनारायण नायक और हनुमत पुजारी मौजूद रहे।

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तालबेहट। देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर्व पूरे क्षेत्र में उत्साह के साथ मनाया गया। इस पवित्र दिन से सभी मांगलिक कार्यों की विधिवत शुरुआत हुई। नगर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जेवरात की जमकर खरीदारी की। यह दिन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। एकादशी की रात्रि में घरों में भगवान का विशेष पूजन किया गया। इसमें सिंगाड़ा, सीताफल, अमरूद, शकरकंदी और गन्ना जैसे फल अर्पित हुए। दिवाली के बाद भी देवउठनी एकादशी पर पटाखों की खूब बिक्री हुई। लंका मैदान के पटाखा बाजार में दोपहर बाद भारी भीड़ उमड़ी, जहां बच्चों ने विशेष रूप से अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और चकरी जैसे पटाखे खरीदे।