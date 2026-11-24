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जनपद में मेडिकल कॉलेज के अलावा 22 पीएचसी और छह सीएचसी संचालित हैं। इन केंद्रों पर प्राथमिक उपचार के साथ मरीजों की जरूरी जांचें भी होती हैं, लेकिन सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को कई किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय आना पड़ता है। बीमारी की स्थिति में उन्हें आवागमन की परेशानी के साथ अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है।नई व्यवस्था के तहत जिन जांचों की सुविधा सीएचसी और पीएचसी पर नहीं है, उनके लिए वहीं मरीजों के खून के सैंपल लिए जाएंगे। सैंपलों को सुरक्षित तरीके से मेडिकल कॉलेज की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब तक पहुंचाया जाएगा। यहां जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर संबंधित स्वास्थ्य केंद्र को ऑनलाइन भेज दी जाएगी। इससे मरीज को रिपोर्ट के लिए भी जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा।छह सीएचसी पर भी लिए जाएंगे जांच के सैंपलबार, तालबेहट, महरौनी, मड़ावरा, जखौरा और बिरधा सीएचसी पर भी खून की विभिन्न जांचों के लिए सैंपल लेने की व्यवस्था होगी। इनमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, एमसीवी, आरबीसी और प्लेटलेट्स सहित अन्य जांचें शामिल हैं।सीएमओ के साथ बैठक के बाद तय होगा शेड्यूलमेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मयंक शुक्ला ने बताया कि सीएचसी और पीएचसी पर जिन जांचों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मरीजों के सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में जांच कराई जाएगी। इसके लिए सीएमओ के साथ बैठक कर सैंपल भेजने और जांच की प्रक्रिया का शेड्यूल निर्धारित किया जाएगा।