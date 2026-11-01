Lalitpur News: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में यात्री गिरकर घायल

संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। रेलवे स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरा एक यात्री चलती ट्रेन में चलने के प्रयास में गिरकर घायल हो गया। जानकारी मिलने पर रेलवे टीटीई स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर उसकी मदद की और एंबुलेंस को बुलाकर उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।रेलवे स्टेशन पर शनिवार को ट्रेन संख्या 12642 हजरत निजामुद्दीन-कन्याकुमारी एक्सप्रेस में कोच संख्या एस-5 की सीट नंबर 41 पर आयान (19) हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई की यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन शनिवार को दोपहर में ललितपुर स्टेशन पर पहुंची तो कुछ समय के लिए रूक गई। हालांकि उसका ठहराव यहां नहीं था। ट्रेन रुकने पर वह पानी भरने के लिए प्लेटफार्म पर उतर गया। इसी दौरान अचानक से ट्रेन चलने लगी। इस पर भाग कर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा और उसका संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफार्म पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सीटीआई संजय सोनकर, मनीष शुक्ला एवं अन्य टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच गए और उसे सुरक्षित उठाया और एंबुलेंस बुलाकर उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया।