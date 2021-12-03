Lalitpur News: 22.84 करोड़ की लागत से होगा पाली-घटवार मार्ग का निर्माण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

टेंडर प्रक्रिया जारी कर निविदाएं मांगी गई हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सड़क का निर्माण एक वर्ष से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। यह मार्ग जिला मुख्यालय और मध्य प्रदेश के सागर से आने वाले लोगों के लिए प्रमुख है। पहले यह सड़क 3.5 मीटर चौड़ी थी, जिससे वाहनों को क्रॉस करने में परेशानी होती थी। व्यस्त मार्ग होने के कारण वाहनों को ओवरटेक करना भी मुश्किल था। इससे 16.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 से 50 मिनट लग जाते थे। अब सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर की जाएगी।आवागमन होगा सुगमसड़क के उच्चीकरण से आवागमन सुगम हो जाएगा। यह मार्ग एक वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे जाम और वाहनों के धीमी गति से चलने की समस्या से निजात मिलेगी। लोगों को यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा।घटवार तिराहे से पाली तक सड़क के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।- राजेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग