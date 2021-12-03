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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   On the third day, 17 students were admitted to the first year of the MBBS course.

Lalitpur News: तीसरे दिन एमबीबीएस प्रथम वर्ष में 17 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश

Fri, 11 Sep 2026 12:07 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:07 AM IST
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On the third day, 17 students were admitted to the first year of the MBBS course.
ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटा की एमबीबीएस सीटों पर प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तीसरे दिन 17 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। अब तक कुल 85 सीटों के सापेक्ष 22 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं।
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प्रवेश प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हुई थी। 8 सितंबर को पांच विद्यार्थियों ने काउंसिलिंग में शामिल होकर प्रवेश लिया था। बृहस्पतिवार को 17 विद्यार्थियों ने कॉलेज पहुंचकर पंजीयन कराया। काउंसिलिंग टीम ने विद्यार्थियों के आवश्यक दस्तावेज की जांच की। इनमें मेरिट लिस्ट और अन्य जरूरी कागजात शामिल थे। इसके बाद विद्यार्थियों से शपथ पत्र लिए गए। तत्पश्चात, प्रवेश के लिए आए विद्यार्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। सभी जांचों में सही पाए जाने के बाद इन 17 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।
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शैक्षिक सत्र 2026-27 में एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। वर्तमान में स्टेट कोटा की 85 सीटों पर प्रवेश चल रहा है। काउंसिलिंग टीम ने दस्तावेज की जांच और चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित किया। नोडल अधिकारी डॉ. मधुरेंद्र सिंह ने बताया कि शेष 63 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 13 सितंबर तक चलेगी।
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काउंसिलिंग प्रक्रिया में नोडल अधिकारी डॉ. मधुरेंद्र सिंह शामिल हैं। उनके साथ डॉ. देशनिधि भी टीम का हिस्सा हैं। बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. आकृति यादव भी काउंसिलिंग टीम में मौजूद रहीं। इनके अतिरिक्त, अन्य चिकित्सक और कर्मचारी भी प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।
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