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Lalitpur News: एनएच-44 पर अचानक सामने आई नीलगाय, कार से टकराई

Fri, 28 Aug 2026 11:55 PM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Fri, 28 Aug 2026 11:55 PM IST
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Nilgai suddenly appeared on NH-44 and collided with a car.
पाली/बंगरिया। एनएच-44 पर शुक्रवार सुबह अचानक नीलगाय के सड़क पर आ जाने से एक कार उससे टकरा गई। टक्कर से कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया।
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जानकारी के अनुसार, हैदराबाद निवासी मखदूम (49) दिल्ली से सेकंड हैंड कार खरीदकर हैदराबाद लौट रहे थे। वह एनएच-44 पर ग्राम पटऊआ के पास पहुंचे ही थे कि अचानक नीलगाय सड़क पर आ गई। कार नीलगाय से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि मखदूम बाल-बाल बच गए।
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हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के अनुसार, एनएच-44 पर कई स्थानों पर रात और सुबह के समय नीलगाय समेत अन्य वन्यजीव अचानक सड़क पर आ जाते हैं। इससे वाहन चालकों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता। अचानक सामने आए वन्यजीव को बचाने के प्रयास में वाहन के अनियंत्रित होने का भी खतरा बना रहता है। संवाद
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