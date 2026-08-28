Lalitpur News: एनएच-44 पर अचानक सामने आई नीलगाय, कार से टकराई

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जानकारी के अनुसार, हैदराबाद निवासी मखदूम (49) दिल्ली से सेकंड हैंड कार खरीदकर हैदराबाद लौट रहे थे। वह एनएच-44 पर ग्राम पटऊआ के पास पहुंचे ही थे कि अचानक नीलगाय सड़क पर आ गई। कार नीलगाय से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि मखदूम बाल-बाल बच गए।हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के अनुसार, एनएच-44 पर कई स्थानों पर रात और सुबह के समय नीलगाय समेत अन्य वन्यजीव अचानक सड़क पर आ जाते हैं। इससे वाहन चालकों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता। अचानक सामने आए वन्यजीव को बचाने के प्रयास में वाहन के अनियंत्रित होने का भी खतरा बना रहता है। संवाद