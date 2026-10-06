फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   New executive committee of Chitragupta Kayastha Sabha announced.

Lalitpur News: चित्रगुप्त कायस्थ सभा की नई कार्यकारिणी घोषित

Tue, 06 Oct 2026 12:52 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
New executive committee of Chitragupta Kayastha Sabha announced.
चंडी मता धाम पर हीरानंद महाराज के समक्ष संकल्प लेते नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी।
ललितपुर। श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा के त्रिवार्षिक चुनाव में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसमें राजेश श्रीवास्तव को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है।नई कार्यकारिणी में कुल 10 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। विपिन बिहारी श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अवधेश श्रीवास्तव को कनिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। सौरभ श्रीवास्तव (सेतू) को मंत्री, प्रमेंद्र कुमार खरे को कोषाध्यक्ष और आशीष श्रीवास्तव को उप मंत्री निर्वाचित किया गया। मनीष श्रीवास्तव को संगठन मंत्री, नीरज कुमार सक्सेना को प्रचार मंत्री व मनीष श्रीवास्तव (रिंकू) को सांस्कृतिक मंत्री बनाया गया है। डॉ.यशवर्धन श्रीवास्तव को ऑडिटर के पद पर चुना गया है। इस दौरान प्रमोद कुमार सक्सेना, शैलेश खरे और अजय श्रीवास्तव सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed