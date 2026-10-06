Lalitpur News: चित्रगुप्त कायस्थ सभा की नई कार्यकारिणी घोषित

विज्ञापन

ललितपुर। श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा के त्रिवार्षिक चुनाव में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसमें राजेश श्रीवास्तव को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है।नई कार्यकारिणी में कुल 10 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। विपिन बिहारी श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अवधेश श्रीवास्तव को कनिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। सौरभ श्रीवास्तव (सेतू) को मंत्री, प्रमेंद्र कुमार खरे को कोषाध्यक्ष और आशीष श्रीवास्तव को उप मंत्री निर्वाचित किया गया। मनीष श्रीवास्तव को संगठन मंत्री, नीरज कुमार सक्सेना को प्रचार मंत्री व मनीष श्रीवास्तव (रिंकू) को सांस्कृतिक मंत्री बनाया गया है। डॉ.यशवर्धन श्रीवास्तव को ऑडिटर के पद पर चुना गया है। इस दौरान प्रमोद कुमार सक्सेना, शैलेश खरे और अजय श्रीवास्तव सहित कई सदस्य मौजूद रहे।