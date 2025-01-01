फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Narahat-Piperat road to be upgraded at a cost of 52.72 crore

Lalitpur News: नाराहट-पिपरट मार्ग का 52.72 करोड़ की लागत से होगा उच्चीकरण

Fri, 16 Oct 2026 12:46 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Narahat-Piperat road to be upgraded at a cost of 52.72 crore
कच्चे मार्ग में तब्दील नाराहट जामनीबांध मार्ग
ललितपुर। ब्लॉक मड़ावरा अंतर्गत नाराहट-जामनीबांध होकर पिपरट मार्ग का जल्द ही उच्चीकरण होगा। इस 22 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 52.72 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शासन की स्वीकृति के बाद विभाग ने इसकी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विज्ञापन

यह मार्ग लगभग दो दर्जन गांव के लोगों को तहसील व ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ता है। वर्तमान में यह 22 किलोमीटर का मार्ग बेहद जर्जर हालत में है। इसमें से 16 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से बदहाल हो चुकी थी। चार पहिया वाहन तो दूर, दो पहिया वाहन भी सुरक्षित नहीं चल पा रहे। इस 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब एक घंटा लग जाता है। सड़क की चौड़ाई केवल 3.5 मीटर थी, जिससे वाहनों के आमने-सामने क्रॉस होने में दिक्कत आती थी। ओवरटेक करने में भी वाहन चालकों को काफी समस्या होती थी। अब इस मार्ग को 7.5 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इससे आवागमन काफी सुगम हो जाएगा।
विज्ञापन

00000000
निर्माण कार्य और समय-सीमा
निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कार्य एक वर्ष में पूरा करना है। कार्य को तेज गति से कराया जाएगा ताकि लोगों को जल्द सुविधा मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन

00000000
ग्रामीणों को लाभ
इस सड़क के बनने से लगभग दो दर्जन गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें तहसील और ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। जर्जर सड़क के कारण होने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सुरक्षित और सुगम आवागमन से समय की भी बचत होगी।

00000000000
नाराहट- जामनीबांध से पिपरट मार्ग में उच्चीकरण के साथ सड़क का निर्माण किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कार्य को शुरू कराया जाएगा।-रोहित त्रिपाठी, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed