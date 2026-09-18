फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Meeting on operation of roadways buses remains inconclusive.

Lalitpur News: रोडवेज बसों के संचालन पर बैठक बेनतीजा

Fri, 18 Sep 2026 01:13 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Meeting on operation of roadways buses remains inconclusive.
ललितपुर। जनपद में रोडवेज बसों का संचालन निजी बस संचालकों के विरोध के कारण नियमित नहीं हो पा रहा है। बुधवार को परिवहन कार्यालय में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की मौजूदगी में एक बैठक हुई। इसमें परिवहन निगम ने दो बसों के संचालन का प्रस्ताव रखा, पर सहमति नहीं बन सकी।
विज्ञापन


राज्य परिवहन प्राधिकरण ने छह जुलाई को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 16 परमिट जारी किए थे। ये परमिट झांसी से ललितपुर होकर विभिन्न ग्रामीण कस्बों के लिए थे। विभाग ने झांसी-ललितपुर-सौजना सहित कुछ बसों का संचालन भी शुरू किया है। जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन रोडवेज बसों के संचालन का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि बसों का संचालन बिना समय सारिणी के हो रहा है। उन्होंने कई अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं, जिससे वाद-विवाद की स्थिति बन रही है। मड़ावरा मदनपुर बस का संचालन भी प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन


बैठक में गतिरोध
बुधवार की बैठक में निजी बस संचालकों ने समय सारिणी के आधार पर संचालन की मांग की। रोडवेज अधिकारियों ने तर्क दिया कि फॉर्मुलेटेड परमिट जारी हुए हैं। ये परमिट आम लोगों की सुविधा के अनुसार बसों के संचालन के लिए हैं। समय सारिणी बैठक कर बनाई जा सकती है। निजी बस संचालकों ने परमिट को गलत बताया, जिससे लंबे दौर की कहा-सुनी के बाद सहमति नहीं बन पाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

बसों की समय सारिणी घोषित की जाए। परमिट के आधार पर तय रूट पर बसों का संचालन किया जाए।
- मनीष अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन
---
रोडवेज व निजी बस संचालकों की बैठक में दोनों पक्षों में वार्ता हुई। सहमति नहीं बन सकी। मामले को जिला प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा।
- विपिन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed