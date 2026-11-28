विज्ञापन

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

यह मार्ग क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों को मुख्य रूप से जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण इसी रास्ते से तहसील, अस्पताल, बैंक और बाजार जाते हैं। उन्हें अन्य जरूरी कामों के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग करना पड़ता है। सड़क की जर्जर हालत के कारण कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में भी अब अधिक समय लग रहा है। गड्ढों से बचने के लिए वाहन चालकों को बहुत अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसके बावजूद दोपहिया वाहन चालक आए दिन असंतुलित होकर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहनों में भी लगातार टूट-फूट हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है। इससे स्थानीय लोगाें को कार्यस्थल जाने और स्कूली बच्चों को विद्यालय आवागमन में सुविधा हो सकेगी।0000000000000उनके बच्चे रोजाना इसी रास्ते पर साइकिल से स्कूल जाते हैं। सड़क के गड्ढों में गिरने से कई बच्चे चोटिल हो चुके हैं। यदि इस सड़क का निर्माण हो जाए, तो अनेक ग्रामों के ग्रामीणों को राहत मिलेगी।-मनमोहन सिंहसड़क की हालत कच्चे रास्ते से भी बदतर हो गई है। मरीज को अस्पताल ले जाने और जरूरी काम से बाजार पहुंचने में भी परेशानी होती है। कई बार बाइक से फिसलकर चालक गिरकर चोटिल भी हुए हैं।-मुकेश, ग्रामीणसमस्या को देखते हुए पीडब्लूडी विभाग को मड़ावरा हंसरा सड़क की मरम्मत के लिए पत्र लिखा भेजा जा चुका है।-अभिजीत सिंह, उप जिलाधिकारी, मड़ावरा।